Mujer que recibió pelotazo de CR7 revela cuánto le dan por la camiseta del Bicho

Cristiano Ronaldo dio un balonazo a una mujer del equipo de seguridad del estadio en el calentamiento del partido con el Young Boys y, tras el encuentro, le regaló su camiseta.

El portugués, que hizo un tanto pero no pudo evitar la derrota de su equipo, se acercó en el momento a interesarse por el estado de la mujer y le entregó su camiseta al término del partido.

El pelotazo del luso golpeó en la cabeza de la chica, que cayó al suelo y tuvo que ser asistida por sus compañeros y por Cristiano. La víctima de afortunado incidente rompió el silencio.

“Cuando me di la vuelta y vi al público, sentí algo muy fuerte en la cabeza. Me di la vuelta y vi a Ronaldo. Me estaba acariciando la cara y me preguntó si estaba bien. Le dije ‘¿En serio? ¿De verdad eres tú?’”.

Marisa Nobile, mujer que fue noqueada por CR7, comentó en una entrevista para un medio brasileño que le han ofrecido ponerse la camiseta y hacerse fotos para una tienda de joyas. Además, reveló que le han ofrecido USD 53 mil.

A pesar de la enorme oferta, Nobile ha asegurado que la camiseta será solo suya y la colocará en un marco. La mujer también aprovechó para contar una anécdota que involucra al Bicho.

Años atras, en Suiza, Cristiano se quedó practicando tras el cotejo con Basilea y ella le solicitó que se retire debido a lo cansada que estaba por la jornada de trabajo.

“Se había acabado el partido y él siguió entrenando en el campo. Nosotros (los agentes de seguridad) estábamos muy cansados y él no se iba. Fui a quejarme, yo ni siquiera sabía quién era, lo juro. Le dije: ‘Hombre, estamos cansados, tienes que irte’. Se enfadó y me insultó, y luego yo también lo hice. Fue muy grosero, me insultó y me dijo que me fuera. Y yo le dije: ‘Sigue. Tú, como jugador, deberías ser un caballero. Aquí, en Suiza, todo el mundo se va en su coche o autobús y sale del estadio después del partido’”, relató.

Te puede interesar