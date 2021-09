Fechas y rivales de Ecuador para la triple jornada de octubre de las eliminatorias

Ya hay fecha para triple jornada de las Eliminatorias sudamericanas correspondiente al mes de octubre. La Conmebol ya confirmó las fechas donde Ecuador se enfrentará a Bolivia, Venezuela y Colombia.

Con esta triple fecha se iguala con las que no se disputó en marzo de este año ante el rebrote de covid-19 en la región.

Los dirigidos de Alfaro solo jugarán una vez de local en octubre y será ante Bolivia. Ante eso, se había planteado que la sede se cambie al estadio Monumental de Guayaquil y no el Rodrigo Paz Delgado de Quito. Todavía no se confirma este cambio.

Por otro lado, el partido más atractivo de la triple fecha será entre Argentina y Uruguay, el denominado Río de la Plata.

Por el momento, la Conmebol ha solicitado a las Federaciones que se confirmen los horarios de la programación.

Este es el calendario de octubre:

Fecha 11

Jueves 7 de octubre



Uruguay vs. Colombia

Perú vs. Chile

Ecuador vs. Bolivia

Venezuela vs. Brasil

Paraguay vs. Argentina



Fecha 5

Domingo 10 de octubre



Colombia vs. Brasil

Venezuela vs. Ecuador

Bolivia vs. Perú

Argentina vs. Uruguay

Chile vs. Paraguay



Fecha 12

Jueves 14 de octubre



Colombia vs. Ecuador

Brasil vs. Uruguay

Bolivia vs. Paraguay

Argentina vs. Perú

Chile vs. Venezuela

Ecuador cayó un puesto en la tabla de posiciones tras su derrota de 1-0 ante Uruguay y ahora se ubica en la cuarta posición con 13 puntos y +5 de diferencia. Colombia también tiene 13 puntos.

El camino de ‘La Tri’ se puso cuesta arriba tras ceder puntos importantes en la última fecha. Empató sin goles ante Chile de local y perdió 1-0 ante la ‘celeste’ de visitante.

