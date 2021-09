Las bellas fotos de la esposa de Luis Suárez, que no estará en Uruguay vs. Ecuador

Este jueves se enfrena Uruguay contra Ecuador por las eliminatorias sudamericanas rumbo a la Copa Mundial de la FIFA, Catar 2022. Pero un jugador clave no estará presente en el partido, se trata de Luis Suárez, quien es baja para su selección, por lo que esta vez, hablaremos del futbolista y su vida amorosa.

Luis Suárez tiene una de las relaciones más románticas del mundo del futbol. El mejor jugador de Uruguay está casado con Sofía Balbi, quienes constantemente comparten su amor en sus redes sociales, provocando los suspiros de sus miles de seguidores.

Sofia Balbi nació en 1989 en Montevideo, Uruguay, por lo que ahora tiene 30 años. Cuando ella cumplió 13 años conoció a Luis Suárez, quien en cambio tenía 15 años de edad, en el 2002.

La pareja mantuvo una relación a distancia, ya que los separaba aproximadamente 24 kilómetros. Pero eso no fue impedimento para mantener su amor. Sofia Balbi apoyó todo el tiempo al jugador y años después se casaron, en 2009. Ahora tienen tres hijos juntos: Delfina, Lautaro y Benjamín Suárez.

El amor de ambos ha sido evidenciado en lo público, incluso, hace unos meses, Luis Suárez habló de su hogar y lo que su esposa significó para él cuando era joven, en una entrevista con el canal 10 de Uruguay, replicada por el portal Goal.com.

“En mi casa faltaba de todo. Nunca me faltó un plato de comida, pero no me avergüenzo de decir que con 11, 12 o 13 años me iba a cuidar autos con mi abuelo para llevar algo de plata a mi casa. Sofía sabe lo que me ayudó y por el camino por el que me ha llevado. Me hizo ver que yo no era un burro, solo que no tenía ganas de hacer las cosas. Me animaba a hacer los deberes”, aseguró.}

