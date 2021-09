El curioso atuendo que usó Messi para reclamar la suspensión del partido

Brasil vs Argentina se perfilaba a ser el partido de la fecha y tendría sabor a revancha tras la final de la Copa América. Sin embargo, los amantes del fútbol solo disfrutaron seis minutos del cotejo antes que se suspenda.

Apenas el juez central paralizó el partido, los argentinos se dirigieron a sus camerinos. Aunque, la imagen que se llevó la atención mundial fue cuando Lionel Messi salió a reclamar a la autoridad sanitaria brasileña.

La nueva estrella del PSG vistió un chaleco de un camarógrafo y reclamó eufóricamente. Previo a ello compartió palabras con Dani Alves y Neymar.

“¡Escúchame, hace 3 días estamos acá y esperaron a que empezara el partido para decirnos que no podíamos jugar!”, reclamó enojado la Pulga.

La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa, regulador) de Brasil interrumpió este domingo el partido entre Brasil y Argentina por una supuesta irregularidad en la llegada al país de 4 jugadores visitantes, en una polémica decisión que derivó la retirada de los equipos y los árbitros.

La reacción del equipo visitante fue encerrarse en su vestuario, mientras que los delegados de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) retiraron a todo el cuerpo arbitral hasta buscar una salida la situación.

En declaraciones a la transmisión del canal Globo, el presidente de la Anvisa, Antonio Barra Torres, explicó que la delegación argentina había sido notificada que los 4 jugadores deberían permanecer aislados en el hotel y que cuando agentes de la Policía Federal fueron a constatar ellos ya había salido para el estadio.

“Fue la secuencia del incumplimiento de orientaciones y determinaciones. Cuando los fiscales y los agentes de la Policia fueron a verificar en el hotel, fueron informados que los jugadores habían salido y el resto de la historia ya ustedes la saben”, afirmó Barra Torres, también contraalmirante de la Marina.

Postura de Messi

De acuerdo con Globo, Messi le dijo a Neymar, Dani Alves, al técnico local Tite y al zaguero Marquinhos, su compañero en el París Saint Germain y que no estaba relacionado por encontrarse expulsado, que Argentina no volvería al campo si los 4 jugadores no pudiesen jugar.

Pocas horas antes del partido, la Anvisa pidió a la Policía Federal brasileña el aislamiento o la deportación inmediata de 4 futbolistas de la selección argentina que, según la entidad, mintieron en inmigración sobre las exigencias durante la pandemia.

Los deportistas en mención son Emiliano Martínez y Emiliano Buendía (Aston Villa) y Cristian Romero y Giovani Lo Celso (Tottenham), quienes después de actuar la semana anterior con sus clubes de Londres viajaron a Suramérica para integrarse al seleccionado argentino.

