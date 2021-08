¡Qué dinero! Revelan la oferta definitiva de Real Madrid por Mbappé

Kyliam Mbappé está entre la espada y la pared. El francés figura en uno de los finales de mercado más impactante, conjuntamente con el futuro de Cristiano Ronaldo.

PSG, actual club del campeón del mundo, habría recibido la última y definitiva oferta del Real Madrid por la promesa del fútbol. Según el programa El Chiringito TV, los madridista ofrecieron 170 millones de euros más 10 en bonos por el galo.

A falta de cinco días para el cierre del mercado Mbappé podría llegar al Madrid y conformar uno de los tridentes más importantes de Europa de cara al inicio de la Champions League. El francés se uniría a su compañero Karim Benzema y Hazard.

Hasta el momento, no ha existido una respuesta por parte del PSG. El club, días atrás rechazó la oferta de 160 millones de euros. Sin embargo, el presidente del club confirmó que Mbappé ya no desea seguir en el club.

“Kylian Mbappé quiere irse, me parece claro”, dijo Leonardo. “Si el Real Madrid hace una oferta, me parece claro … Doy una posición, que creo que está clara para todos. No podemos, en la última semana de la ventana de transferencia cambiar nuestros planes. Si quiere irse, no lo retendremos, pero será en nuestros términos”.

El otro lado de la moneda

PSG ha informado de concretarse la salida de Mbbapé, Richarlison sería su contundente reemplazo y se uniría a Neymar y Messi para un tridente de en sueño. Por su parte, Manchester City tendría cerrado el trato con Cristiano Ronaldo y el duelo la Pulga contra el Bicho estaría por darse.

El mercado de fichaje se ha movido de forma increíble en esta temporada y amistades que parecían imposibles están ha punto de darse: CR7 y Guardiola, Messi y Ramos, Mbappé y Hazard.

Según medios internacionales, se espera que hasta el lunes 30 de agosto todos los clubes tendrán confirmada su plantilla para pelear las respectivas ligas y, por supuesto, el título máximo de la Champions League.

