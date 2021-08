Los 46 jugadores sudamericanos afectados por la decisión de La Liga y la Premier League

La Premier League y la Liga de España anunciaron este 24 de agosto que no cederán a sus jugadores procedentes de la lista roja por la covid-19 para las Eliminatorias Sudamericanas, un veto que afecta directamente a la Conmebol. En total son 46 jugadores que no podrían jugar la triple fecha de septiembre.

En un comunicado, indican que las normas que se aplican a esos países permitían regresar a los jugadores pero deben cumplir una cuarentena de 10 días lo que perjudica a los clubes. Entre los países americanos clasificados en esa categoría por el Reino Unido se encuentran: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela.

Los más afectados son los brasileños y argentinos quienes perderían a más de diez jugadores que han sido convocados para las eliminatorias sudamericanas en la triple fecha entre el 2 y 9 de septiembre.

Estos son los jugadores convocados que no podrían jugar con sus selecciones por la restricción de la Premier League y La Liga:



Argentina: Emiliano ‘Dibu’ Martínez (Aston Villa), Gerónimo Rulli (Villarreal), Gonzalo Montiel (Sevilla), German Pezzella (Betis), Juan Foyth (Villarreal),Cristian Romero (Tottenham), Marcos Acuña (Sevilla), Rodrigo de Paul (Atlético de Madrid), Guido Rodríguez (Betis), Giovani Lo Celso (Tottenham), Alejandro Gómez (Sevilla), Ángel Correa (Atlético de Madrid) y Emiliano Buendía (Aston Villa).



Brasil: Fred (Manchester United), Gabriel Jesús (Manchester City), Thiago Silva (Chelsea), Casemiro (Real Madrid), Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City), Édder Militao (Real Madrid), Roberto Firmino (Liverpool), Richarlison (Everton), Raphinha (Leeds United)

Paraguay: Santiago Arzamendia del Cádiz y Miguel Almirón en el Newcastle.



Perú: Luis Abram del Granada y Renato Tapia del Celta.



Chile: Claudio Bravo (Real Betis), Enzo Roco (Elche), Francisco Sierralta (Watford), Tomás Alarcón (Cádiz), Benjamin Brereton (Blackburn Rovers).



Colombia: Davinson Sánchez (Tottennham) y Yerry Mina (Everton)



Ecuador: No ha presentado la lista de convocados, pero quedarían fuera Pervis Estupiñán (Villarreal), Erick Ferigra (Las Palmas) y Moisés Caicedo (Brighton Albion)



Venezuela: No ha presentado convocados



Bolivia: No tiene jugadores en Inglaterra y España.



Uruguay: José María Giménez (Atlético de Madrid), Ronald Araújo (Barcelona), Lucas Torreira (Arsenal), Mauro Arambarri (Getafe), Federico Valverde (Real Madrid), Brian Rodríguez (Almería), Luis Suárez (Atlético de Madrid), Maxi Gómez (Valencia) y Edinson Cavani (Manchester United.

🇺🇾#Eliminatorias 🇶🇦#Qatar2022



2⃣6⃣ futbolistas del exterior reservados para los próximos partidos ante Perú, Bolivia y Ecuador.



🇵🇪🇺🇾 2/9 – 22 h (Uy)

🏟️ Nacional de Lima



🇺🇾🇧🇴 5/9 – 19 h

🏟️ Campeón del Siglo



🇺🇾🇪🇨 9/9 – 19:30 h

🏟️ Campeón del Siglo



🔗 https://t.co/ygq3hfE2Qm pic.twitter.com/JAolCaoTfZ — Selección Uruguaya (@Uruguay) August 13, 2021

