Conoce el sueño de Messi que se podría cumplir durante su estancia en el PSG

Lionel Messi ha empezado una nueva fase en su vida futbolística. El astro argentino defenderá los colores del París Saint Germain (PSG) y forma parte de un club de en sueño junto a Kyliam Mbappé, Neymar, Di María, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma y más.

Su estancia en Francia no solo acarrearía metas deportivas, sino un sueño familiar. La Pulga y su esposa Antonella Rocuzzo sueñan con tener su cuarto hijo y desean que sea niña.

La probabilidad que Lio se convierta en papá por cuarta vez es sumamente grande, sobretodo si tomamos en relación las coincidencias temporales y pasadas declaraciones.

Sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro, nacieron cada tres años (2012,2015,2018). Además, el argentino expresó tras el nacimiento del último de los tres que le gustaría tener una nena.

“Me gustaría la nena y a mi mujer también. Pero bueno, recién llegó el tercero y hay que esperar un poquito y ya veremos si se da o no. Hay tiempo todavía”, señaló en aquel momento.

Es decir, Lio podría tener su anhelada hija durante la presente temporada con el club parisino. Esta decisión podría ser lo que necesita la pareja para solidificar sus lazos en una nueva etapa.

El astro reconoció que su decisión de jugar en París no le cayó bien a su pareja, pero que ella decidió acompañarlo igual. “Antonela estaba mal, pero me acompaña a donde sea, me bancó y me apoyó. Estamos preparados para lo que surja”, manifestó el crack a ESPN.

