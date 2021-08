¡Qué locura! PSG quiere a Cristiano Ronaldo para el 2022

El Paris Saint Germain (PSG) definitivamente se ha convertido en el nuevo dueño del fútbol europeo y esto deberá reflejarse con el funcionamiento y la obtención de títulos. Pero, en lo que respecta al mercado de pases, son los ‘reyes’. Esto, después de fichar a Lionel Messi, pero al parecer, van por más y ahora quieren al ‘Bich0’ Cristiano Ronaldo.

Todo empieza con la guerra de la directiva con Kylian Mbappé. Tal como reporta la Gazzeta Dello Sports, el francés está enojado y no ha recibido a bien a Messi en las redes sociales, a tal punto que no ha dado ni un ‘me gusta‘ en todas las publicaciones del PSG en Instagram.

Ante eso, el dirigente catarí, Al Khelaifi, manifestó que Mbappé explicó que quería jugar en un equipo competitivo, por eso le traje el equipo más competitivo del mundo. Ya no hay excusas para que se quiera ir. Dónde hay un plantel mejor que este.

SINGAPORE, SINGAPORE – JULY 21: Cristiano Ronaldo of Juventus celebrates scoring his side’s second goal during the International Champions Cup match between Juventus and Tottenham Hotspur at the Singapore National Stadium on July 21, 2019 in Singapore. (Photo by Thananuwat Srirasant/Getty Images)

Ante eso, medios franceses se han hecho eco de que el joven delantero quiere irse y ha solicitado su salida y no desea postergar. Indican que sería el Real Madrid el destino en este verano, o para el próximo año. “Ya había advertido hace varias semanas que no quería jugar con Messi“, agrega el medio citado.

🚨 Kylian Mbappé veut partir. Il a demandé son bon de sortie et ne souhaite pas prolonger. Soit c'est le Real Madrid cet été, soit un départ libre dans un an. Il avait déjà prévenu il y a plusieurs semaines qu'il ne souhaitait pas jouer avec Messi. #PSG 🔴🔵 — T.V. (@ThibaudVezirian) August 11, 2021

¿Tridente de locura para el 2022? Cristiano Ronaldo al PSG

La postura del PSG entonces, es dejar libre a Mbappé para el siguiente año, pero los dirigentes ya piensan en grande y definitivamente sería un tridente de locura. El PSG ya piensa en el reemplazo del francés y sería nada más y nada menos que Cristiano Ronaldo.

Medios españoles como AS, indican que el PSG tiene su principal objetivo de juntar a CR7 y Messi, en algo que sería único e histórico. Los dos astros mundiales del fútbol podrían jugar juntos luego de más de 15 años de trayectoria y sería en 2022 porque el portugués queda libre de la Juventus.

De esta forma, CR7 podría romper el mercado de una forma memorable porque el PSG pasaría a ser el club central del mundo al juntarse con Lionel Messi. ¿Irá por ese tremendo desafío Cristiano? ¿Lo aceptará Leo Messi? Al menos, el PSG ya lo evalúa seriamente.