Jhonatan Narváez responde a declaraciones del vicepresidente del COE

John Zambrano, vicepresidente del Comité Olímpico (COE), se excusó por la falta de apoyo a los deportistas y no contar con entrenadores de alto nivel al señalar que “estamos en Ecuador”. Para el funcionario, todo estaba bien hasta que Richard Carapaz hizo la declaración tras ganar la medalla de oro en Tokio 2020.

“Si Ineos le cede un fisioterapeuta a Carapaz que le da masajes, lo tiene todo el año, ¿por qué habría yo de resentirse porque eso pase? Yo vivo en un país pequeño. Es una realidad ecuatoriana. ¿Acaso estamos nosotros en Australia o Nueva Zelanda? Estamos en Ecuador”.

Esa fue la respuesta de Zambrano ante las declaraciones de Richie. El ciclista aludió el pasado 24 de julio que él y su compañero Jhonatan Narváez tuvieron que pedir ayuda a gente de Ineos que estaban con Inglaterra e Irlanda.

Tras las polémicas declaraciones del funcionario del COE en el programa La Posta, el atleta de Sucumbíos se pronunció vía Twitter. Para el ciclista de Ineos la manera de pensar de Zambrano está mal.

“Soy únicamente yo o la manera de pensar de este señor está mal”, cuestionó en Twitter.

La reacción de Narváez fue respalda por usuarios que rechazaron la postura del COE y la mentalidad tan conformista ante una competencia mundial.

Contra otros deportistas

En declaraciones para Vistazo, John Zambrano comentó que el Comité Olímpico es un ente mediador más no regulador. Agregó que no existe una sola persona que fue de viaje o a pasearse a Tokio.

“¿Saben cómo está la gente en Tokio? No pueden salir. Si alguien cree que dirigentes fueron a conocer Tokio, ellos no han ido ni al centro comercial ni a la tienda, no pueden salir”

Finalizó al tachar las declaraciones deportistas como Juan José Caicedo y Marina Pérez. Para Zambrano, el COE ha cumplido con el apoyo como el pago de viajes. “En Ecuador, la gente no se hace responsable de sus cosas. Un deportista tira contra la dirigencia, pero 48 horas después dice que no ha sido así y no pasa nada”.