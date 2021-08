Vicepresidente del Comité Olímpico Ecuatoriano responde a críticas de Carapaz

Las medallas de oro y plata, conseguidas por Richard Carapaz, Neisi Dajomes y Tamara Salazar, no solo han provocado un jubilo en el país, sino un conjunto de reacciones ante la falta de apoyo e irregularidades en autoridades del deporte. El vicepresidente del Comité Olímpico del Ecuador (COE), John Zambrano, en varias entrevistas se refirió al tema.

En primera instancia, Zambrano, se refirió a la situación con Carapaz. El funcionario alegó que su queja estaba correcta. Sin embargo, detalló que la delegación nacional se basa a un número especifico bajo análisis médicos y metodológicos y no es cuestión de enviar un número de personas al azar.

Además, respondió a las declaraciones del ministro del Deporte, quien indicó que el culpable sería el COE. Para el vicepresidente de este organismo, la postura de Sebastián Palacios es fácil, simple y cómoda.

“Todo está muy bien hasta que Carapaz gana el oro y hace la declaración que hace”, declaró para Café la Posta.

“El atleta Carapaz no hace una crítica puntual al Comité Olímpico, ni hace una crítica puntual al Ministerio del Deporte. Carapaz se queja de la falta de apoyo de todo el país, la queja es que en su formación no hubo la contribución que él esperaba del país”.

“Carapaz tiene razón, el país tiene poco apoyo para la formación, para etapa formativas del deportista. Esta bien, está correcto. Es una queja correcta”, señaló para Vistazo.

No hubo masajistas

“Respecto a que no hubo masajista. El COE no lleva masajistas, lleva fisioterapeutas, que son profesionales universitarios en esa rama y se llevó seis”. Agregó Zambrano que se llevó un personal médico por cada cinco atletas.

“Lo que la gente parecería ser que no percibe no es que yo puedo llevar 10 fisioterapeutas si tengo el dinero para llevarlos. No es una cuestión de dinero. Tu delegación siempre va a ser numéricamente dependiente del número de clasificados”

“No es que el Comité Olímpico decide llevar menos o más personas. El número total es así y así está impuesto por las normas de la organización”, finalizó el vicepresidente del COE.

Te puede interesar