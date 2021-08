Christian Noboa criticó a Gustavo Alfaro por no ponerlo de titular en ningún partido

El jugador de la Selección de Ecuador y del Sochi de Rusia, Christian Noboa fue entrevistado por la cadena ESPN donde habló de su última experiencia con la Tri en las Eliminatorias y en la Copa América. El volante experimentado hizo un análisis crítico del rendimiento del equipo y también habló de sus deseos de haber sido titular con el DT Gustavo Alfaro.

La Selección de Ecuador no ganó en ningún encuentro de la Copa América y se despidió del torneo en cuartos de final al caer ante Argentina de Messi.

No renunciará a ‘La Tri’

Noboa indicó que en ningún momento ha renunciado a la Tri y que siempre estará cada vez que lo llamen. “Así me retire del fútbol, si me quieren llamar para un partido amistoso ahí voy a estar. Si el entrenador piensa que ya no puedo llegar a la Selección y convoca a otra persona es decisión de él y yo nunca me enojaré, al contrario, prenderé la televisión así sea a las 3 de la mañana y estaré con mi camiseta apoyando porque yo soy ecuatoriano”, agregó.

Gustavo Alfaro no lo puso de titular

El ‘Zar’ jugó dos partidos: uno contra Venezuela que entró en el minuto 60′ y el otro ante Perú en el minuto 80′. “Llegar, no jugar y ver que el equipo no está funcionando y aún así no jugar me costó mucho“. Indicó también que el equipo en conjunto tiene mucho talento joven pero le falta experiencia y rodaje internacional y es donde ahí el puede aportar.

Cuando se le preguntó sobre la falta de rodaje de algunos jugadores en sus clubes les pudo haber pasado factura con la Selección. El Zar fue enfático en contestar:

“Fue lo que dije cuando me preguntaron por qué perdimos contra Perú (si la falta de rodaje de los jugadores afectó a la ‘Tri’). Porque sencillamente los jugadores titulares no vienen jugando. Y los que venimos jugando somos suplentes y no nos dan la posibilidad de jugar. Esa es la verdad. Ya nos pasó con el profe Quinteros y le va a pasar al profe Gustavo (Alfaro). Al Profe como que no le gustó eso y pasó lo que pasó” inició Noboa.

Sobre lo que se pudo mejorar en la Copa América, el ‘Zar’ declaró: “De los tres goles, dos fueron de contraataque. Ya lo vienes viendo. Contra Venezuela, de contraataque. Perú, de contraataque, y el primer partido con Perú también. Hay que tener ojo, mirar, hablar y decir: ‘Muchachos, una, dos… tres! Viene Argentina, cuidado el contraataque’, y volvemos a lo mismo. Pero bueno, son jugadores jóvenes y hay que aprender”.

PRÓXIMOS PARTIDOS DE ECUADOR EN LAS ELIMINATORIAS

Se tiene previsto que en septiembre se juegue una triple fecha por las Eliminatorias Sudamericanas para recuperar uno de los partidos suspendidos en marzo debido a la pandemia del coronavirus.

El 2 de septiembre se jugaría como local ante Paraguay, el 6 visitaría a Uruguay y cierra nuevamente como local ante Chile el 10 de septiembre.