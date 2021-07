Érika Mercado, la ecuatoriana que compite por Argentina en los Juegos Olímpicos 2020

Érika Mercado, deportista nacida en Ecuador, se ha convertido en una de las piezas fundamentales de la Selección de Argentina o también conocidas como Las Panteras. La esmeraldeña de 29 años recibió su nacionalidad en 2018 y desde ahí viste los colores de la albiceleste.

En una pasada entrevista, Mercado recalcó que fue dura la decisión de nacionalizarse. Ella pensó ese paso por un lapso de 11 años, aunque lo indicó como una decisión personal.

Recalcó en su charla que Ecuador nunca le dio la oportunidad de crecer deportivamente. Cuando tenía 15 años un entrenador argentino descubrió su talento y desde ahí empezó su camino al ámbito profesional.

“El técnico que me vio en las playas de Esmeraldas me recomendó con un representante y él hizo los contactos para que yo viajara a Argentina. Me fui a los 16 años y me uní al club Gimnasia y Esgrima”, comentó al medio ecuatoriano con el que charló en 2019.

Agregó que su técnica mejoró totalmente al entrenar en Argentina. Lo más difícil fue acostumbrarse al frío, la oferta gastronómica y las costumbres. En aquella oportunidad hizo eco que existen deportistas que no tienen apoyo de las autoridades a pesar de las condiciones física.

“No tenemos quién nos ayude a crecer deportivamente y pido a las autoridades que se preocupen por eso”.

Paso de Argentina en Tokio

Las Panteras son últimas en el Grupo B . En la última jornada cayeron contra la favorita Italia. Está forzada a ganar los últimos cotejos y así seguir avanzando por el oro en Tokio.

El equipo conducido por Hernán Ferraro, que tuvo a Paula Nizetich como máximo anotadora con 8, siguió intentando a pesar de las diferencias, aunque se vio superado por los europeos.

Argentina deberá enfrentar a Turquía y luego a China para cerrar su participación.

Te puede interesar