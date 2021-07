Alfredo Campo pedalea hacia el oro en Tokio, estos son sus rivales en semifinales

Alfredo Campo se levantó como los grandes en los cuartos de final de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 en la modalidad BMX race. Pese a su duro accidente en la primera manga, el cuencano vino de menos a más y aseguró su puesto en las semifinales de este jueves 29 de julio.

Campo tendrá que medirse a un conjunto de los mejores exponentes del BMX. La dinámica, contrario a la fase de eliminación, tendrá a ocho competidores en la pista.

Los cuatro mejores pasarán a la final, la cual se disputará este jueves. La clasificación se da según el puntaje; pasan los que tienen menor valoración tras los tres recorridos.

Rivales

Joris Daudet -Francia

Niek Kimmann -Holanda

Alfredo Campo -Ecuador

David Graf -Suiza

Corben Sharrah –Estados Unidos

Renato Rezende -Brasil

Kye Whyte –Gran Bretaña

Tore Navrestad -Noruega

A la par se realizará la segunda semifinal, donde aparece uno de los favoritos el colombiano Carlos Ramírez. Los cuatro mejores de cada ronda se verán las caras en la final.

Campo superó su participación en los Juegos de Río 2016, en aquella ocasión llegó con una lesión y una caída perjudicó su hombro y se quedó fuera en la primera ronda.

Historia de superación

A los 16 años salió de Ecuador para prepararse en Florida. Su amor por el país está marcado en su jersey, la cual tiene grabado el 593.

“Cuando tenía 14 años le conté a mis profesores que quería ser piloto de BMX y se burlaron. Nunca me rendí, dejé mi casa a los 16 años y me fui a vivir a Estados Unidos, porque allá hay pistas que me ayudan a crecer como deportista. Trabajé día y noche hasta cumplir mis sueños”, dijo.

