¿Estaba fingiendo? Pogacar se refiere a la táctica de Richard Carapaz

El top 3 del Tour de Francia, conformado por Tadej Pogacar, Vingegaard y Carapaz, protagonizaron una etapa 17 repleta de ataques, resistencia y talento. Los tres ciclistas llegaron casi juntos a la meta y rezagaron a gran parte del pelotón principal. Terminada la jornada, cada una de las estrellas, culminaron agotados de cara a la última fecha de montaña.

El joven esloveno se sinceró sobre lo que habló con Vingegaard durante enfrentamiento con Carapaz. El danés, miembro del team Jumbo -Visma, habría sugerido a Pogacar que Richie estaba fingiendo su cansancio y que preveía atacar.

El actual campeón del Tour enfatizó que la actitud de Richie no es nada inusual. Además, se refirió al ataque del carchense que casi le da la victoria de la etapa 17.

“No hay secretos sobre lo que hablé con Jonas Vingegaard. Él me dijo que creía que Carapaz estaba fingiendo y yo también creí eso. Pero no es nada inusual, son tácticas del ciclismo. Él intentó atacar pero me sentí bien, aunque fue duro”.

Última prueba de montaña

Este jueves 15 de julio se disputará la última etapa de montaña del Tour de Francia. Los competidores se medirán en el Col du Tourmalet, el que incluye el difícil ascenso final en Luz Ardiden.

Esta próxima etapa, que se podrá disfrutar por ESPN a partir de las 07:00, definirá de cierta manera la general y a los portadores del maillot de montaña, joven y líder. Sin embargo, analistas señalan que los tres corredores ya son el top 3 y así seguirá hasta su llegada a París.

En el caso de la Locomotora, la etapa 18 será crucial para imponerse a Vingegaard y tener la casilla 2 asegurada. De esta manera iría fuerte, con importante victorias tras su campeonato en el Tour de Suiza, a los Juegos Olímpicos de Tokio.

