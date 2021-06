Las mejores fotos del capitán de Venezuela, Tomás Rincón, que no jugará la Copa América por el covid

El capitán de la selección de Venezuela, Tomás Rincón, sorprendió a sus hinchas y fanáticas cuando anunció que tenía Covid-19. La noticia la anunció el sábado 13 de junio, lo que significaba que el futbolista no iba a poder jugar en la Copa América, y por lo tanto no se enfrentará a Ecuador este domingo. Pese a la mala noticia, sus seguidores no han dejado de estar pendientes de él y extrañarlo en las canchas. Es así que aquí te dejamos algunas de sus fotos más virales de sus redes sociales.

El centrocampista del Torino italiano dio la noticia de su contagio a través de su cuenta de Instagram. En la publicación contó sobre su estado de salud y su sentir ante la lamentable noticia.

“He dado positivo por covid, en estos momentos mi estado de salud es estable y controlado. Lamento profundamente no poder representar a mi país, los que me conocen saben lo que he trabajado para aportar mi máximo a la Vinotinto en esta Copa América, pero siempre hay que priorizar mi salud y la de los que me rodean”.

Rincón no abordó el avión en el que iba a viajar su equipo a Brasil el pasado sábado. Esto debido a “un malestar físico y un cuadro viral”. Su baja se sumó a las de Wilker Ángel y Rolf Feltscher, que dieron positivo por covid-19 en el último test realizado antes de viajar.

Cuando el vuelo aterrizó, repitieron el examen a los presentes y después se confirmó que once integrantes de la delegación estaban contagiados de covid-19, ocho de ellos futbolistas.

Frente a esta situación, Rincón aseguró que “los muchachos darán lo mejor de sí” y agradeció a quienes se preocuparon por su estado de salud”.

“A los que me desearon lo contrario revísense porque esa es otra clase de virus que igual hay que tratar y prestarle atención, primero somos humanos, luego futbolistas”, añadió.

