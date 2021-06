¿Quiénes serían los delanteros de Ecuador en Copa América que podrían marcar goles?

Jordi Caicedo

(18 de noviembre de 1997) Escorpión, búfalo de fuego.

Si hace un gol, se lo van a negar o no los va a poder hacer. Según la carta de la Torre, no contabilizará ninguna anotación. Los últimos dos partidos en Copa América tendrá una brillante participación pero no podrá encontrarse con el gol. Como búfalo de fuego, trabaja bien en equipo y podría ser un buen capitán. Caicedo, sin poder, no se logra concentrar en el gol.