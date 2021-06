¡Fuera de cancha! Las fotos de James Rodríguez, quien no fue llamado por Colombia para la Copa América

James Rodríguez es el futbolista que no fue llamado por la Selección de Colombia, que se enfrenta a Ecuador este domingo, para la Copa América de Brasil. Un hecho que ha provocado controversia en el mundo del deporte, ya que la noticia no fue de agrado para el centrocampista del Everton de Inglaterra. Aquí te contamos cuál fue la reacción del jugador ante el problema y te mostramos sus fotos fuera de las canchas.

Este sábado, James Rodríguez de, 29 años, señaló que al cuerpo técnico de la selección colombiana, liderado por Reinaldo Rueda, le faltó el respeto. Esto debido a que no lo llevaron al torneo de las 10 selecciones de la CONMEBOL.

El futbolista se pronunció a través de un en vivo en Instagram, donde lo acompañaron Camilo Zúñiga, exfutbolista del Nápoles, y Teo Gutiérrez, delantero del Junior de Barranquilla.

“Yo no estaba mal ahora, yo estaba para jugar la Copa América pero fue una decisión del cuerpo técnico. Yo no lo comparto porque me faltaron al respeto”, señaló James Rodríguez.

La respuesta del futbolista se debe a que Rueda señaló que no lo convocó, debido a que quiere cuidarlo después de las lesiones que sufrió anteriormente, por lo que le corresponde recuperarse.

“Otra cosa es que me diga: ‘yo no cuento contigo porque tú no me gustas como jugador’. Si eso es así, cierro y me voy””, añadió el jugador del Everton en Instagram. Además señaló que él ya está en forma para competir ya que había completado su recuperación.

Sin duda, el futbolista colombiano se quedó con las ganas de participar en la Copa América. Y aunque no se lo pueda ver jugar, como muchos hinchas hubieran esperado. Al menos las y los fanáticos, lo podrán ver en sus mejores fotos fuera de las canchas, que te las dejamos aquí.

