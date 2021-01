El romántico regalo que James Rodríguez le hizo a Shanon de Lima por su cumpleaños

Shannon de Lima cumplió 32 años el miércoles 06 de enero y compartió una impresionante foto en bikini para celebrar. La modelo posó con atuendo morado acompañado por una túnica blanca fluida sobre arenas soleadas. Desde un escenario soleado, la venezolana se deseó un feliz cumpleaños en el pie de foto y agradeció a todos sus fans por los amorosos mensajes.

Pero no fue la única felicitación a sí misma lo que despertó las miradas en las redes sociales, ni su sexy fotografía. Horas más tarde se conoció que James Rodríguez no pasó por alto la fecha y se hizo notar con su regalo para la cumpleañera. Después de rodarse varios rumores sobre su posible ruptura, una vez más han demostrado que siguen juntos en una relación discreta y sana para ambos.

En la publicación, el futbolista dejó su comentario de “Feliz cumple” con emojis de corazones, pastel de cumpleaños y más, al que Shanon no dudó en dar like y responder con un corazón. Luego, la ex esposa de Marc Anthony, compartió a través de sus historias de Instagram algunos de los obsequios que recibió, como hermosos arreglos florales entre los que destaca una caja de rosas que llevaba el mensaje “Te amo. Feliz cumple”. Un hermoso detalle que todos le otorgan a James.

Para su desdicha, los compromisos deportivos del colombiano han mantenido a la pareja separada por largo tiempo, pero de Lima decidió celebrar su vuelta al sol con una fiesta. En esta reunión Shanon fue captada bailando junto a un hombre desconocido, pero al que ella dio a conocer su swing al mover sus caderas para él.

¿Por qué Shanon de Lima no estuvo con James Rodríguez en Navidad?

Los rumores de su ruptura surgieron cuando la pareja no publicó ninguna imagen juntos en las fiestas decembrinas, pero muchos no consideraron la circunstancia del 2020: la pandemia por COVID-19. Shannon vive en Estados Unidos, mientras que James está en Liverpool, Inglaterra, donde los casos de coronavirus han vuelto a crecer y con ellos las restricciones para ingresar al país.

La decisión de ambos fue agradecer al 2020 lo bueno, cerrar el año con su familia y dar paso al 2021 desde sus moradas. A esta ausencia se le suma también la celebración del cumpleaños de la modelo venezolana, así como otras posibles festividades de sus negocios, emprendimientos y logros profesionales, tanto de ella como de él. Pero nunca es tarde y seguramente podrán brindar pronto por todo los gratos momentos que no han podido compartir juntos.

