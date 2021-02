La divertida frase con la que Daniela Ospina se refiere a su ex James Rodríguez

Bien dicen que lo prohibido es lo más deseado, y para la ex esposa de James Rodríguez, Daniela Ospina, esta regla se cumplió cuando el futbolista la conquistó. La modelo y empresaria colombiana tenía prohibido salir con jugadores de fútbol, aunque su hermano es el arquero de la selección de futbol de Colombia David Ospina; y a los años rompió la regla para casarse con el “diez” del equipo deportivo, con quien además tiene una hija, la dulce Salomé de ocho años.

Pese a su separación, el sentido del humor de Daniela la ha hecho recordar cómo conoció a James y su divertido comentario hizo reír a su madre y a su hermano. Durante una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, Ospina hizo referencia a la relación amorosa cuando una fanática le preguntó tan celoso es, o ha sido, su hermano David con ella, a lo que ella contestó “No la verdad nunca me ha celado porque yo he sido muy bien comportada”, pero otro seguidor escribió “David fue quien le presentó a James”, y Daniela sostuvo “Nunca”.

“Es más, mi familia me decía que con futbolistas no, hasta que me dejé meter el gol”, respondió la modelo como un comentario que demostró su buen sentido del humor mientras se divertía con la interacción de sus seguidores. Cuando un usuario comentó si David quería un nuevo cuñado, el deportista respondió “Lo más importante es la felicidad tuya”, a lo que Daniela presumió “tengo el mejor hermano”.

Daniela Ospina causa furor con el mar de fondo

Este 8 de febrero la modelo capturó lo más sutiles comentarios de sus seguidores tras compartir una imagen que no necesita develar más que su abdomen para presumir su envidiable figura. En la foto se le ve despreocupada, disfrutando de un escape al mar, con un pantalón ancho, y un crop top a juego, con mangas largas y acampanadas.

Su cabello estaba suelto, con varias cadenas brillando en su cuello y unos lentes oscuros completaban el outfit de Daniela. “Nada, la que es bonita no se le niega”, “Hermosa”, “Diva”, “Nunca me cansaré de decirlo: eres una mujer hermosa. Me encantas”, se lee entre emojis de corazones, caras enamoradas y más. Y es que si hay algo en lo que resalta Daniela en sus imágenes para redes sociales es en que para distinguirse hace falta looks elegantes y sexys a lavez, sin caer en lo que para muchos puede ser vulgar.

