Robert Arboleda pide disculpas tras asistir a fiesta clandestina

El defensa ecuatoriano Robert Arboleda, de 27 años, fue detenido la madrugada de este viernes en Brasil. El actual campeón del fútbol carioca participó de una fiesta clandestina en plena ola de contagios en Brasil.

Arboleda se pronunció en Instagram y ofreció disculpas por su acto irresponsable, que lo hizo acreedor a una sanción de su equipo y posiblemente quede fuera de la convocatoria a Eliminatorias y Copa América.

“Me gustaría disculparme con todos por lo sucedido esta mañana. De manera impulsiva, tomé una decisión que sé que no es la mejor”, comenzó.

El valioso defensa y figura en los últimos cotejos de la tricolor reconoció la gravedad de sus actos. Sin embargo, añadió que todo el tiempo usó mascarilla; 124 personas participaron de la fiesta clandestina.

“Por supuesto, tengo una noción de la gravedad de la pandemia de covid-19 en Brasil, así como en mi país natal, Ecuador, y reitero que tomé y fui impulsivo en venir al lugar, aunque tomé todas las precauciones necesarias y usaba mascarilla todo el tiempo”.

De igual manera, se excusó de su proceder con la prensa brasileña, quien lo siguió y cuestionó del porqué se su actitud. El ecuatoriano habría estado festejando su reciente título y paso a octavos de final en la Copa Libertadores.

“Pido disculpas a todos los que he decepcionaron con esta acción y reafirmo que cuando salí del lugar obviamente no quería subestimar la pandemia en el país, solo quería sacar al reportero que me perseguía”.

“Nuevamente, pido disculpas a todos los que han perjudicado estas acciones y espero las consecuencias de este acto, y espero que pronto todos podamos salir de este difícil momento que vivimos juntos”, finalizó.

