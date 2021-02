Richard Carapaz a la espera de conocer el recorrido de La Vuelta España 2021

De manera oficial este miércoles en Burgos-España, 11 de febrero de 2021, se conocerá el recorrido oficial de la Vuelta a España 2021, en esta misma ciudad dará inicio de la carrera el 14 de agosto con una contrarreloj individual. Hasta el momento, también se ha dado a conocer que esta edición contará con finales inéditos, entre los que todo apunta a que estarán el Gamoniteiro o Picón Blanco.

Richard Carapaz, corredor ecuatoriano del Team Ineos, a través de un video publicado por los organizadores de La Vuelta 2021, dio a conocer que, espera estar ya conocer el recorrido, ser parte de esta edición y poder ganar su edición 76°.

👋🇪🇨 @RichardCarapazM también está deseando conocer el recorrido de #LaVuelta21. ¿A qué corredores te gustaría ver en la carrera?

👋🇪🇨 Richard Carapaz is also looking forward to discovering #LaVuelta21's route! What riders would you like to see in the race?

📅 11/2 – 12:00 PM pic.twitter.com/VdBR5nrMKm

— La Vuelta (@lavuelta) February 9, 2021