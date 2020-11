¡Total irrespeto! Empleado de funeraria se fotografió con los restos de Maradona

Durante la noche del miércoles 25 de noviembre, un empleado de la Funeraria Pinier, quien se encargó de preparar el cuerpo de Diego Armando Maradona previo a su velatorio en la Casa Rosada, sede del Ejecutivo, se tomó una fotografía junto a los restos del astro. Esto generó repudio e indignación absoluta de todos sus seguidores.

El mismo empleado, también fue el encargado de trasladar el cuerpo de Diego a la Casa Rosada. En las cámaras de los canales locales de Argentina, el sujeto hasta había saludado a la gente.

Me puse a buscar porque la cara me quedó grabada anoche. Es el mismo que a las 23:50 saludó desde la camioneta que transportaba a Diego. Que la justicia actúe con todo el peso de la Ley. No se lo merece el 10, la familia ni todos lo que lo aman. No se lo merece nadie. pic.twitter.com/YTVb3ULd7C

— Diego Poggi (@Poggi) November 26, 2020