Juan Alvarenga, del Deportivo Quito, aclara que se ausentó a entrenamientos y partidos para negocio de empanadas

El número 5 del Deportivo Quito, Juan Alvarenga se pronunció ante los rumores que han circulado sobre su ausencia a entrenamientos y partidos. El venezolano emitió un comunicado dirigido a los hinchas para aclarar que ha debido atender su negocio de empanadas.

La FEF notificó quien será el reemplazo del Deportivo Quito no jugará la Copa Ecuador debido a que el club quedó desafectado del torneo

En la misiva aseguró que sí continúa en el club. "En las últimas semanas me he visto un poco fuerte con mi trabajo que son las empanadas. Las ventas han bajado mucho y eso me ha forzado a estar un poco más pendiente de mi negocio".