José Francisco Cevallos cree que fue injusta la expulsión de Sebastián Pérez

José Francisco Cevallos, presidente de Barcelona SC consideró que fue injusta la expulsión del mediocampista colombiano, Sebastián Pérez, quien le propinó 'dos planchazos' (faltas graves para expulsión) al jugador de Macará, Carlos Feraud, quien salió lesionado con el segundo. Cevallos analiza protestar por el arbitraje de Guillermo Guerrero.

Los ' Toreros' perdieron 2-1 ante Macará y al minuto 15' del primer tiempo el colombiano Sebastián Pérez realizó una fuerte falta sobre Carlos Feraud por la que recibió tarjeta amarilla. El jugador de Macará se repuso y continuó el partido.

En una foto compartida por redes sociales se puede ver el momento de la primera falta de Pérez sobre Feraud:

Sebastian Pérez expulsado. Debió ser expulsado en el primer tiempo.

Con uno menos el equipo de Ramos. pic.twitter.com/MTq4jewxHs — José Alberto Molestina (@jamolestina) July 14, 2019

Después, al minuto 54' del segundo tiempo, Pérez volvió a cometer otra grave falta sobre Carlos Feraud y el juez le proporcionó la segunda tarjeta amarilla. El jugador de Macará salió lesionado y de forma preliminar el médico de los ambateños agregó que tiene un esguince de tobillo grado uno.

Cevallos al finalizar el encuentro en el estadio Monumental dio unas palabras y aceptó que Macará jugó mejor que los canarios. “Hay que pelearla partido a partido para ratificar la clasificación a los Playoffs y luego ver contra quién nos toca. Macará jugó bien, hizo los goles y producto de ello ganó”

Cuando le preguntaron sobre el arbitraje de Guillermo Guerrero, expresó: “en la decisión del resultado capaz no (incidió), pero en el desenlace, friccionado, no dejó jugar. Y no es la primera vez, el señor Guerrero el año pasado vimos que con Guayaquil City también se equivocó en varios pasajes”.

“Vamos a hacer un análisis para ver qué decisión tomamos ante el seno de la Comisión de Arbitraje. La primera (el primer planchazo de Pérez a Feraud) creo que es foul,la segunda creo que se apresura un poco porque va al balón y se demuestra en la TV. Analizaremos profundamente la actuación del juez”, complementó Cevallos, considerando injusta la expulsión de Sebastián Pérez.

.@panchocevallosv reconoció que Macará fue justo ganador. También habla sobre la posible contratación de Moisés Corozo.

Además lanzó duras duras críticas por el arbitraje de hoy. pic.twitter.com/OdAxWAXOd4 — Christian Carrasco (@ccarrasco750) July 15, 2019

Barcelona SC es cuarto en la tabla de posiciones con 33 puntos y se encuentra a cinco unidades del puntero absoluto Macará. En el próximo partido de los 'toreros' visitarán a Mushuc Runa, mientras que Macará recibe a Técnico Universitario por el Clásico Ambateño.

