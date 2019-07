MMA: Pelearon hasta bañarse en sangre y se tuvo que suspender la batalla

Una de las principales peleas del campeonato de artes marciales mixtas (MMA) de Cage Warriors 106 terminó "sin un ganador seguro en la superficie". Esto después de que un octágono se llenara de sangre. El hecho ocurrió en Londres a finales de junio.

El choque entre el escocés Ross Houston y el danés Nicholas Dalby se suspendió en la segunda ronda. La razón fue que empezó un verdadero "baño de sangre".

After the chaos, @HitmanHouston90 and @dalbymma call for the rematch to take place at #UFCCopenhagen 👀 #CW106 pic.twitter.com/aSSUh56nnY

— UFC FIGHT PASS (@UFCFightPass) June 29, 2019