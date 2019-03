'Bolillo' Gómez: "Mi contrato es para la eliminatoria, no para jugar la Copa América"

El técnico de Ecuador, Hernán Darío'Bolillo' Gómez vuelve a desatar la polémica en el fútbol ecuatoriano en torno a su prioridad con la 'Tri'. Esta vez volvió a cambiar su discurso y mencionó que la Copa América no es su prioridad, pero sí para las eliminatorias.

En un primer discurso el 'Bolillo' dijo que "vamos a aprender" en la Copa América. En estos días mencionó que "vamos a ser campeones de la Copa América".

Ahora el DT de la 'Tri' sumó una nueva declaración en la que enfatiza que Brasil no es el objetivo principal para el técnico colombiano y la Selección Mayor, que se disputará en junio del 2019.

Este miércoles 27 de marzo, en su arribo al país después de sus dos compromisos amistosos, en los que Ecuador perdió 1-o ante Estados Unidos y empató son goles a Honduras, Gómez volvió a topar el tema de la Copa América.

"Mi contrato está​,​ es para la eliminatoria, no para jugar la Copa América, es para la eliminatoria, ​(esto) ​para que mucha gente se vaya bajando del bus​,​ pues. Que la Copa América me la van a cobrar, no", indicó el seleccionador nacional.