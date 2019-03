'Bolillo' Gómez: "Felipe Caicedo está esperando la Copa América"

El técnico de la Selección ecuatoriana, Hernán 'Bolillo' Gómez conversó con los medios de comunicación presentes luego de la derrota de 1-0 ante Estados Unidos donde aseguró que en la Copa América tendrán dificultades y mencionó a Felipe Caicedo ¿Será que regresa a la 'Tri'?

"Es el mejor Estados Unidos que he enfrentado"

El estratega colombiano destacó la calidad del rival. "Todos vemos el partido de una manera. Hace muchos años yo he enfrentado a equipos de Estados Unidos y este es al mejor que lo he enfrentado. Se armó muy rápido, dinámico, juega a toques muy difíciles de marcar. Por eso valoro algunas cosas del equipo", afirmó Gómez.

El 'Bolillo' también defendió el proceso que ha mantenido desde su llegada y dijo que están trabajando para hacer lo mejor en la Copa América de este junio.

"No es que Ecuador no quiera, todos salen a la cancha a intentar. El equipo contrario a veces lo somete a uno. Si vamos a hablar de diferencias quizá en el primer tiempo. En el segundo tuvimos mejor control tampoco de mucha generación. El gol viene en una jugada desafortunada", agregó.

¿Vuelve 'Felipao' a la Selección?

"Para el año entrante el equipo puede estar armado, pero en la Copa América van a encontrar dificultades. Este resultado es bueno para los que están en contra de la Selección y del 'Bolillo"", dijo.

Felipe Caicedo se burla de Luis Chiriboga / EFE

"Se vienen ocho cambios en el próximo partido (Honduras), tengo que verlos a todos antes de la Copa América".

"El martes 26, Ecuador no va a jugar muy bien, voy a hacer cambios, porque quiero ver las individualidades. He hablado con Felipe Caicedo, está calmado y con su familia. Está esperando la Copa América", concluyó.

Dentro de los temas de la Copa América, torneo que se inicia en junio del 2019, el 'Bolillo' manifestó que se harán grandes cambios pero tendrán problemas.

