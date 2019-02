¿Maradona 'enloquece' en plena rueda de prensa?

La euforia por la clasificación hizo que Diego Armando Maradona haga una comparación que a muchos no les gustará y se preguntarán, ¿enloqueció?

Después de que Dorados de Sinaloa sellara su pase a los octavos de final y se adjudicara con el liderato del grupo tras igualar a un tanto con los Gallos Blancos de Querétaro en el Coloso del Humaya, el director técnico Diego Armando Maradona habló y dijo:

"Sin duda, estoy muy contento por el rendimiento de mis jugadores, todos se mataron en cancha, te puedo decir que tengo un plantel mejor que el de cualquier otro equipo al que haya ido, fíjate que aún mejor que el de la selección de Argentina", dijo Maradona.

Maradona y su equipo

Maradona señaló que al ver a sus pupilos entregar lo máximo en cada entrenamiento es algo que le hace sentirse orgulloso, por lo que resaltó que el plantel del Gran Pez es el mejor que ha dirigido en su carrera como entrenador.

“En Dorados se trabaja y se trabaja duro, no por nada conseguimos esta calificación donde no jugaron los que normalmente juegan los sábados y sin embargo tuvimos un nivel y entrega que me enorgullece. Yo soy un hombre muy agradecido al futbol ya que me lo dio todo y puedo decir que estoy en un plantel maravilloso, el mejor que he tenido en todos los clubes que he estado”, señaló.

