Iván Kaviedes: "Me arrepiento, nunca tomé al fútbol como una carrera"

La leyenda del fútbol ecuatoriano, Jaime Iván Kaviedes confesó hoy que hay "cosas" de las que siempre se arrepiente. Una de ellas es que "nunca" consideró al fútbol como una verdadera profesión. Además exhortó a la juventud ecuatoriana alejarse de las drogas y el alcohol.

En una entrevista realizada por el periodista deportivo Carlos Víctor Morales para el programa "Tarjeta Amarilla", recordaban a Kaviedes como histórico en el fútbol ecuatoriano. Él fue el que marcó el gol frente a Uruguay (7 noviembre del 2001) que llevó al Ecuador por primera vez a un Mundial (Corea- Japón 2002). Kaviedes en la entrevista recordó sus orígenes, su amor por Emelec y más declaraciones.

“Mi tío Julio me llevó a Emelec. Estaba Carlos Torres Garcés de técnico en las divisiones formativas. Estaban todos probándose y al primer partido metí 4 goles con la sub 16 y allí fui subiendo. (Ángel) Castel me hizo entrenar con la Primera y alternaba allí”, comentó, contando como fue que llegó a las filas del Club Sport Emelec.









Kaviedes dijo que no era hincha del Emelec, sino que se hizo hincha cuando empezó a jugar en el equipo por lealtad. "Por lo que viví en camerino y ver a la barra Boca del Pozo que era una hinchada de otro nivel”, dijo el 'Nine'.

Sobre la pregunta de qué cosas se arrepiente el 'Nine' dijo:

Hay dos o tres cosas específicas de las que siempre me arrepiento. Siempre tuve inestabilidad emocional, nunca tomé el fútbol como carrera, solo quería jugar. No jugué nunca por dinero, en el Porto ganaba USD 200 mil al mes y me retiré por la muerte de mi abuelo”, dijo Kaviedes, quien con absoluta sinceridad manifestó que “solo” le faltó “estar preso”.

Sobre su problema con las drogas y el alcohol Iván Kaviedes se sinceró y dijo que en una etapa de su vida se dedicó a temas de vicios que la juventud ahora esta viviendo. "Voy a ser el abanderado en hacer un llamado para erradicar eso. Solo me faltó estar preso". Kaviedes quiso compartir su historia para que nuevas generaciones no caigan en errores que él los cometió.

