Cementerio de mascotas está de vuelta a la gran pantalla y este es su aterrador afiche

La primera versión cinematográfica de cementerio de mascota se estrenó en 1989 y fu dirigida por Mary Lambert. Para este remake Dennis Mayer y Kevin Kölsch, serán los encargados de dirigir el film que contará la historia de un hombre que se muda junto con su familia a una casa que se encuentra en un cementerio indio. la cinta del film se entrenara en el mes de abril, es así que los productores debelaron el poster de la cinta.

En cementerio maldito, hace que tanto los animales o humanos muertos regresen a la vida con una sed de destripar y aniquilar cualquier ente viviente. Hace pocas horas se publicó el póster oficial, el cual muestra a cinco niños en fila con máscaras aterradoras.

Según los directores el film es una adaptación fiel a la obra del rey de terror, Stephen King, que con su estilo oscuro nos cuenta la historia del Dr. Louis Creed (Clarke), quien, después de mudarse con su esposa Rachel (Seimetz) y sus dos hijos pequeños de Boston al Maine rural, descubre un misterioso cementerio oculto en el bosque, cerca de su nuevo hogar. Cuando ocurre una tragedia, Louis recurre a su extraño vecino, Jud Crandall (Lithgow), sin saber que está acción detonará una peligrosa reacción en cadena, liberando un mal que dejará horribles consecuencias.

Las expectativas de los amantes del cine de terror están puestas en la nueva versión de Cementerio de mascotas. Los internautas ha reaccionado al trailer y a su nuevo afiche.

#PetSematary is a hoot and a half! Super dark, twisted, gory, and surprisingly funny! More of a dark comedy than the original movie, and it all works once the fucked up third act kicks in. The cast is fantastic. Jeté Laurence is a revelation! What a way to end #SXSW

— Rafael Motamayor never left SXSW (@GeekWithAnAfro) March 17, 2019