Guillermo del Toro abre convocatoria para su nueva película de Pinocho

Guillermo del Toro prepara una nueva cinta dedicada a (Pinocho), el clásico infantil de 1883 escrita por el italiano Carlo Collodi. En esta ocasión, el director mexicano abre un convocatoria para los puestos en el área de producción, incluyendo diseño, guión, arte, cámaras, animación y editorial.

La convocatoria es a nivel internacional, y los postulantes deberán viajar a Portland, Oregon, solventado por la casa productora que a la vez, facilitará la visa de trabajo a los seleccionados. Los pasantes tambien pueden aplicar para participar en la producción.

El ilustrador estadounidense, Guy David, quien trabajó en 'La forma del agua', del cineasta mexicano, será uno de los diseñadores, y él mismo publicó la convocatoria y los pasos a seguir en su cuenta de Twitter. Los interesados deberán darle clic a pinocchiocrew.com, ahí deberás llenar la solicitud, y seguir las instrucciones de los requisitos que se te pidan.

Job listing: Guillermo del Toro's upcoming PINOCCHIO is currently accepting job applications for Storyboard Artist via the link below. For all submissions please follow the job application process listed: https://t.co/r7UuaTshzM

