Filtran imagen de Capitana Marvel y Valkyrie juntas y los fanáticos del UCM enloquecieron

Capitana Marvel y Valkyrie juntas en una imagen filtrada en redes que ha enloquecido a los fanáticos del UCM (Universo Cinematográfico de Marvel).

Brie Larson compartió una ilustración en la que se puede ver a Capitana Marvel sosteniendo a Valkirie, interpretada por Tessa Thompson, en Thor: Ragarnok.

La ilustración fue elaborada y divulgada por Bev Johnson. Tuit que fue replicado por Brie y mencionó a Tessa. "Somos lindas".

Thompson no tardó en responder el mensaje. "¿Qué? Somos muy hermosas".

WHAT. we so cute @brielarson https://t.co/LGVXRoQbMy

— Tessa Thompson (@TessaThompson_x) March 18, 2019