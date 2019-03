¿Por qué es tan peligroso Goose, el gato de Capitana Marvel?

En los comic’s de Marvel, Carol Danvers, Capitana Marvel es un gran fanática de los gatos, ya sea su leal Goose o los gatitos de su madre. Su mamífero felino en la película tiene poderes que vuelven pequeños objetos. No obstante, en el cómic Goose o también conocido como Chewie guarda grandes poderes como la capacidad de almacenar millón cosas en su organismo.

Afiche

Goose

Chewie

Chewbacca

,

gatito

Flerken

fisicamente

Flerken

bolsillo

(derivado deen el cómic es unque en realidad es un alíen que pertenece a una raza denominadala cual está en peligro de extinción, pero gracias a sus características de especie se pueden reproducir rápidamente. Además de ser parecidosa los gatos terrestres lospueden almacenar millones de cosas en sus cuerpos gracias a la capacidad de tener unen su organismo.

En un cómic de Guardianes de la Galaxia ellos se topan con Danvers y su gato, a lo que Rocket, el mapache, siente su poder y pelea contra él.

¿Porque es tan peligroso Goose, el gato de Capitana Marvel? / Comic Guardianes de la galaxia

De igual forma, los Flerken posee una ferocidad y voracidad tremenda, que se demuestra cuando mutan en una horripilante forma llena de tentáculos y dientes.

¿Porque es tan peligroso Goose, el gato de Capitana Marvel? / ¿Porque es tan peligroso Goose, el gato de Capitana Marvel?

T he Pets Avengers

Goose el gato de Capitana Marvel no es único animal mascota de Marvel. En una serie de cuatro numero de cómic’s titulada Lockjaw y los vengadores de mascotas, se muestras a un equipo de animales héroes. La historia cuenta que Mister Fantástico visita un planeta de Inhumanos, en busca de las seis Gemas del Infinito. Es ahí donde se topa con Lockjaw, un perro de gran tamaño de la familia real inhumana, en la historia los animales y Mister Fantástico buscan las gemas del infinito, a lo que se les unen otros animales como, el gato Hairball, el diminuto dragón Lockheed, el halcón Redwing, la rana Throg y el cachorro Ms. Lion que en realidad es un personaje de la serie animada Spider-Man and His Amazing Friends.

The Pets Avengers / The Pets Avengers

