Disney cada vez más está colonizando a la industria del entretenimiento. Es así que cada vez esta más cerca la compra del ratón Mickey a Fox.

De esta manera, se ha dejado la posibilidad de ver a otros superhéroes del Universo Marvel como los X-Men y Los Cuatro Fantásticos. Es por ello que si los rumores son ciertos, se podría dar el proyecto más ambicioso de todos los tiempos. Llevar a la gran pantalla el crossover del cómic Avengers vs. X-Men.

Marvel estaría planeando crossover de 'Avengers vs. X-Men'

El presidente de, Kevin Beige, anunció que anualmente se presentarán de dos a tres películas basadas en los cómics, entre las que se planean para este año es ‘FarHome’.

No obstante, si Disney cierra el negocio y adquiere parte de Fox, se inquiere que producirían secuelas para Doctor Strange, Guardians of the Galaxy y Black Panter y además se daría el debut de The Eternals que ya se encuentra en desarrollo.

La novela gráfica de Avengers vs. X-Men es una serie limitada de varios números. Como el nombre indica se enfrentan los dos equipos de superhéroes más grandes.

El arco argumental se basaría en el omnipotente Phoenix Force, quien es portadora la miembro de los hombres X, Hope Summers. En la historia los Avengers buscan enfrentarla y destruirla para así conservar la tranquilidad del universo.

Mientras que los X-Men quieren protegerla de como de lugar. Entre los personajes que estarían involucrados en la historia serían: Red Hulk, Cíclope, Capitán America, Cable, Iron Man, Spider- man, Wolverine, La bruja Escarlata y entre otros.

