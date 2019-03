Estas son las películas de Marvel que vienen después de Avengers: Endgame

El estreno de Avengers: Endgame está muy cerca. Esta es una de las producciones más esperadas del 2019 porque responderá preguntas que dejó Avengers: Infinity War. Además pondrá el punto y final a una década de superhéroes. ¿Cuáles películas de Marvel vienen después?

Endgame no significa el fin de Marvel Cinematic Universe (MCU), más bien, abre la puerta a nuevas historias de otros héroes como Spider-Man, Black Widow y Black Panther. Y hasta veremos nuevos personajes como The Eternals.

Incluso, Kevin Feige, presidente de la compañía, dijo que todo será más claro después de los estrenos de Endgame y Far From Home. Por si no lo sabes, aquí te decimos los próximos estrenos del Universo Cinematográfico de Marvel:

Spider-Man: Lejos de casa

Después del estreno Avengers: Endgame el 26 de abril y llegará Spider-Man: Lejos de Casa el próximo 5 de julio.

Viuda Negra

La producción iniciará en junio de 2019 en Reino Unido. Dirigida por Cate Shortland (Berlin Syndrome) y se prevé que llegue a los cines el 1 de mayo de 2020.

Black Panther 2

Desde el portal desde Comic Book señalan que puede ser "la película misteriosa", y se espera el estreno para el 12 de febrero de 2021.

Doctor Strange 2

Scott Derrickson, dirigió la película original, y ahora regresa como director. La película está prevista que se estrene en mayo de 2021

Los eternos

La fecha de estreno estaría para el 6 de noviembre de 2020. Esta producción se trata de una raza que nació del resultado de varios experimentos científicos.

Guardianes de la galaxia: Vol. 3

Marvel usará el guion de James Gunn. La producción estuvo en pausa desde que el director fue despedido en julio y hasta ahora se mantiene en incógnita quién será el nuevo director.

Shang-Chi

Aunque no cuenta con fecha de estreno prevista, Marvel espera representar a la cultura asiática con una película dedicada a Shang-Chi.

