Hallan muerta a Natacha Jaitt, modelo argentina que habría descubierto red de pedofilia

El cadáver de la modelo y conductora radial argentina Natacha Jaitt de 41 años, fue encontrado sin prendas de ropa sobre una cama en un local de la localidad bonaerense de Benavídez. Los resultados preliminares de la autopsia apuntan a un fallo multiorgánico, sin signos de violencia en el cuerpo y con restos de cocaína en las fosas nasales. Jaitt cobró gran exposición pública en 2018 tras acusar en marzo, en un programa de televisión, a reconocidos periodistas y políticos de ser abusadores de menores.

La investigación señala que la actriz, que participó en el concurso televisivo Gran Hermano en España, había acudido al lugar junto a su amigo Raúl, para mantener una reunión con el dueño del establecimiento, para realizar distintos tipos de eventos.

El médico de la Policía Científica señaló a primera hora que Jaitt no presentaba signos de violencia externos, "habiendo sido su muerte un posible accidente cerebro vascular producido por la ingesta de alcohol y cocaína" y añadió que se encontraron muestras de esa sustancia en la nariz de la víctima.

En medio del escándalo mediático causado por las acusaciones en televisión llegó a escribir en Twitter que podían matarla.

"No me voy a suicidar, no me voy a pasar de merca (droga) y ahogar en una bañera, no me voy a pegar ningún tiro, así que si eso pasa no, no fui. Guarden tuit", anotó.