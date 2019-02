Backstreet Boys, Becky G y el legendario Raphael serán las estrellas en el Festival de Viña del Mar 2019

Los Backstreet Boys retornan al Festival de Viña del Mar tras 21 años desde su primera actuación en el evento musical más importante de Latinoamérica. El evento que se celebrará del 24 de febrero al 1 de marzo en la ciudad de Viña del Mar, también contará con las actuaciones especiales de Raphael y de los reggaetoneros Becky G y Bad Bunny.

El quinteto estadounidense, conocido por sus éxitos pop como "I Want It That Way" (1999) o "Everybody" (1997), ha generado un gran expectación en el público, que agotó en pocas horas las entradas del jueves, el día en que actuará esta "boy band" de fama mundial.



Por su parte, el músico español Raphael regresará por sexta vez al escenario de la Quinta Vergara para compartir con el público éxitos como "Mi gran noche" (1968), "Cierro mis ojos" (1968) y "Yo soy aquel" (1966).

La novata de esta edición es la cantante estadounidense Becky G, quien a sus 21 años se ha situado en el panorama de la música más urbana con los sencillos "Sin Pijama" (2018) y "Mayores" (2017), este último lanzado en colaboración con el puertorriqueño Bad Bunny, quien aportará una dosis de trap a la última noche del certamen.

