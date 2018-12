Madrastra de Lindsay Lohan protagoniza escándalo por Navidad

La madrastra de la actriz, Lindsay Lohan, Kate Major Lohan fue acusada de haber atacado a una chofer de un colectivo en Allentown, Pennsylvania, en EEUU, durante 15 minutos, para posteriormente ser arrestada y liberada al pagar una multa de 2.500 USD.

Según el reporte AP, la mujer presentaba una intoxicación y trató de tomar el control del transporte público con pasajeros mientras atacaba a su chofer en plen0 25 de diciembre día de Navidad. El conductor logró empujar a Major Lohan, pero ella volvió al autobús. Mientras que Lohan afirmó que fue la chofer quien enfureció y la agredió al momento de preguntarle por su parada.

