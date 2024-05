“La ‘Turramericana’ se la van a tener que tragar”, el Loco Baldeón a los hinchas de Barcelona SC

La primera etapa de Liga Pro está por concluir y varios equipos se perfilan como candidatos para ganarla donde IDV, Aucas, Liga de Quito, Barcelona y la Universidad Católica tienen la oportunidad. En entrevista con Luis Miguel “El Loco” Baldeón conocimos su opinión sobre la hinchada de Barcelona SC.

En entrevista exclusiva con Christian Escobar de Metro Ecuador habló sobre el ídolo del Astillero: “Barcelona es el equipo más grande del Ecuador. Por la hinchada y la plata. Lo vivo en carne propia, si gana Barcelona conmoción, si pierde, conmoción. Eso sí, Liga de Quito es el más exitoso”, dijo refiriéndose a los trofeos de la ‘U’ en torneos Conmebol.

Sin embargo, el ‘Loco’ Baldeón predice un hecho controversial para Barcelona SC pues su actual presidente dijo en su momento que su club es de Libertadores y no de Sudamericana: “Barcelona va a ganar la Sudamericana. La ‘Turramericana’ se van a tener que tragar. Ese será su castigo divino. Esa Sudamericana mugrosa le van a encarar a la Liga de Quito. Para Barcelona ganar la Sudamericana es como ganar la Libertadores. Aunque digan que nacieron para la Libertadores”.

Además dijo: “Ninguno volverá a ganar una Libertadores. Lo de LDU fue un alineamiento de los astros. ¿Cuando Liga de Quito vuelva a jugar una final de Libertadores? ¡Nunca más! No tiene nivel, no tiene jugadores, presupuesto. Los milagros se da una vez. Independiente tuvo la suerte pero no. Dejó pasar esa oportunidad”.

Finalmente, Baldeón señaló que Ecuador no tiene para pelear en grandes torneos: “Liga de Quito podrá ganar 50 Sudamericanas, igual IDV pero una Libertadores nunca más. Como Ecuador jamás ganará una Copa América o estar en cuartos de final de un Mundial”.

