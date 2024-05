¡No todo es show! ‘El Loco’ Baldeón se sincera y cuenta el día que le cambió la vida

Luis Miguel Baldeón, es un periodista deportivo que en la actualidad se ha viralizado con su contenido en El Futbolero donde interpreta una especie de actor. Muy criticado en su momento, pero respaldado por muchas personas que consumen cada uno de sus videos y que cuando lo ven en las calles de Quito, le piden fotos, autógrafos y videos.

PUBLICIDAD

El ‘Loco’ Baldeón vio la muerte de cerca

Sin embargo, detrás de ese personaje hay varias historias que lo han marcado y que ha ido aprendiendo con el pasar de los años. En entrevista exclusiva con Christian Escobar, para Metro Ecuador contó sobre su más grande temor: “Tengo miedo a envejecer. Me siento disminuido. Se me acabó la energía en Diciembre. Ya no tengo esa energía juvenil, esa energía para pecar. Desde Diciembre del 2023, una parte de mí se murió. Ahora estoy tratando de vivir de manera equilibrada. Ahora soy otra persona”.

“Todos tenemos miedo a la muerte, porque se que no hay vida después de la muerte. Unas tres veces estuve cerca de morir, me escopolaminaron en el año 1995, amanecí en un parque. Podía haber muerto de hipotermia. Tuve una accidente cuando fui un bebé, salí despedido por el vidrio del auto. Casi me ahogo en Galápagos en 1980, he sobrevivdo tres veces a la muerte”, contó Luis Miguel Baldeón sobre las tres veces que vio de cerca a la muerte pero que para fortuna logró sobrevivir.

El día que le cambió la vida en 2023

El ‘Loco’ Baldeón contó que una ‘chuma’ en Diciembre de 2023, le cambió la vida: “La borrachera del 20 de Diciembre del 2023, post entrevista del Castigo Divino con Vivanco. Casi me muero, el cuerpo ya no resistió. Era un muerto que caminaba. Pasé siete días chuchaqui, siete días deshidratado. Cuarenta días enfermo, me dolió los tendones de los pies, de las manos, me dolía la cabeza, el estómago, tenía diarrea, insomnio, secreción nasal, era una cosa horrible. Llegué a llorar. Por beber, fumar y todos los excesos. Agradezco a la vida porque volvía vivir”.

“Me mató haber bebido Octubre, Noviembre y Diciembre. Mucho alcohol. Dejé de fumar cigarrillo. Tomé en Guayaquil en El Hueco con Estrada, con Vivanco, etc.”, agregó.

Luis Miguel Baldeón en Diario Metro Ecuador

¿Cómo es su vida después de ese día?

Sobre las cosas sencillas que disfruta mencionó: “Amo la casa, estar recostado, ver redes sociales, ver la TV. Me gusta el aislamiento. Ahora tengo vida de artista, tengo almuerzos, tengo agenda, representante y entrevistas. Presentaciones. La vida me ha cambiado. Es una vida donde no hay tiempo, y cuando me preguntas que me gusta hacer, es la casa. Amo la casa, estar con mis gatos”.

“Ahora estoy dedicado a la comida italiana, pero es porque no tengo muelas. Dedicado al spaguetti, las sopas. Ahora me cuido mucho más en la alimentación. Alcohol ya no bebo, cuando joden y es algún negocio, a los labios. Un sorbito de Whisky. Ese ritmo de alcohol, de cigarrillo de adicción y exclavitud ha terminado”, dijo sobre su estilo de vida hoy después de los excesos.

PUBLICIDAD

El ‘Loco’ Baldeón se sinceró con nosotros con una frase que impacta

Para finalizar la entrevista, le preguntamos de qué no más se arrepiente el ‘Loco’, pero su respuesta nos impactó. “Si hay cosas que me arrepiento. Yo fui muy cruel con mi familia, con mi madre, con mi padre, con las mujeres que vivieron conmigo. Fui egocéntrico, narcisista, necio, de lo peor que se puede encontrar en el mercado; pero ahora, duermo solo, comparto el techo pero no el hecho”, dijo Baldeón contándonos que vive con su pareja y su hijo pero que desde hace varios años cada uno tiene su habitación por separado.

“Nunca conocí el amor, conocí el placer. Tengo poca capacidad de amar. Nunca debí haberme casado, ni procreado. Porque yo soy una persona egoísta que me gusta salirme con la mía. Amo la libertad, no nací para obedecer”, agregó al analizarse a sí mismo.

Finalmente, después de muchas cosas en su vida aseguró que es feliz: “Tengo personalidad de gato. Te fuiste, regresas sin dar explicaciones a nadie. Yo me identifico con los gatos. Ahora soy un hombre feliz, me ha costado 55 años. Te puedo decir que después de 55 años, soy feliz pase lo que pase de ahora en adelante”.