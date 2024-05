Luis Miguel “El Loco” Baldeón: “Los hinchas de Liga de Quito son estúpidos”

La primera etapa de Liga Pro está por concluir y varios equipos se perfilan como candidatos para ganarla donde IDV, Aucas, Liga de Quito, Barcelona y la Universidad Católica tienen la oportunidad. En entrevista con Luis Miguel “El Loco” Baldeón conocimos su opinión sobre la hinchada alba.

PUBLICIDAD

En entrevista exclusiva con Christian Escobar de Metro Ecuador habló sobre el amor a los colores de los Puros Criollos: “El Nacional para mí es una pasión secundaria. El Nacional no volverá, estará para mantenerse no más. El Nacional se convertirá en un nuevo Aucas”.

Sobre su amistad con la dirigencia de Liga de Quito y su comparativo con El Nacional: “Nunca me han cerrado las puertas en Liga de Quito. Allí se formó mi hijo, soy agradecido de Liga de Quito. Es una institución a la que siempre le sufrí y hoy LDU está a años luz de El Nacional donde cualquier jugador de medio pelo, puede ser el mejor”.

Luis Miguel 'El Loco' Baldeón en Diario metro Ecuador Luis Miguel Baldeón en entrevista con Metro Ecuador

Podría Interesarte: ¡No todo es show! ‘El Loco’ Baldeón se sincera y cuenta el día que le cambió la vida

Explotó contra los hinchas albos

Al preguntarle sobre la hinchada más difícil en el Ecuador, no tuvo dudas de señalar a los albos: “La hinchada de Liga es la más estúpida. Esa hinchada se pasa de estúpida. Todos los años amargados, las personas con criterio saben que no se puede ganar todos los años”.

“Quieren ser punteros desde febrero hasta diciembre. Lo mismo pasó con Zubeldía. Quiere enfrentarse diez veces a Fluminense y diez veces ganarle. Liga de Quito tiene un equipito para Sudamericana. Entre LDU e IDV pueden ganar veinte Sudamericanas pero una Libertadores no”, agregó un tanto molesto.

También dedicó palabras a los barcelonistas

“Barcelona es el equipo más grande del Ecuador. Por la hinchada y la plata. Lo vivo en carne propia, si gana Barcelona conmoción, si pierde, conmoción. Eso sí, Liga de Quito es el más exitoso”, dijo refiriéndose a los trofeos de la ‘U’ en torneos Conmebol.

PUBLICIDAD

La opinión del Loco sobre la etapa: Luis Miguel ‘Loco’ Baldeón ya tiene definido a sus favoritos para ganar la etapa: “No le va alcanzar a Barcelona y Aucas”

Sin embargo, el ‘Loco’ Baldeón predice un hecho controversial para Barcelona SC pues su actual presidente dijo en su momento que su club es de Libertadores y no de Sudamericana: “Barcelona va a ganar la Sudamericana. La ‘Turramericana’ se van a tener que tragar. Ese será su castigo divino. Esa Sudamericana mugrosa le van a encarar a la Liga de Quito. Para Barcelona ganar la Sudamericana es como ganar la Libertadores. Aunque digan que nacieron para la Libertadores”.

Finalmente dijo: “Ninguno volverá a ganar una Libertadores. Lo de LDU fue un alineamiento de los astros. ¿Cuando Liga de Quito vuelva a jugar una final de Libertadores? ¡Nunca más! No tiene nivel, no tiene jugadores, presupuesto. Los milagros se da una vez. Independiente tuvo la suerte pero no. Dejó pasar esa oportunidad”.