¿Sean O’Malley y Chito Vera serán amigos? Por esto ya no se pintó el cabello de la bandera tricolor

Sean O’Malley sigue convencido que nunca perdió contra Marlon ‘Chito’ Vera, el estadounidense apunta que lo noqueará y será una pelea sencilla. Sin embargo, su discurso ha ido mutando en los últimos días, ya que ‘Sugar Show’ acotó - el el video preliminar de la empresa de artes marciales mixtas- que el ecuatoriano es bueno y que de extenderse la pelea puede tener complicaciones en la pugna pactada a 5 asaltos.

“Sigo invicto, esa pelea fue un error. Chito no me ha vencido, nadie me ha vencido”, fueron las palabras del actual monarca de la categoría. Lastimosamente, su batalla en el 2020 consta en el registro de la UFC y con ello deja al estadounidense como un payaso.

Pueden ser amigos

Durante la rueda de prensa de este miércoles 05 de marzo, ‘Sugar’ comentó que en otra vida podría ser amigo de ‘Chito’ pero esto no sucederá actualmente. “Pero en esta vida el apesta y yo soy grandioso, no somos amigos”.

De igual manera, resaltó que no buscó la revancha con Vera de forma inmediata porque esperaba el momento adecuado. Ello se dará este 09 de marzo en Miami.

“Después que perdí la anterior pelea (ante Chito), todos me decían que tenía que ir por esa revancha, pero yo les decía que iba a pasar cuando tenga que pasar, esa pelea vendría si tiene que suceder. Nunca perdí el sueño por esa derrota, sencillamente pasó, y mi carrera se desarrolló magníficamente y estoy listo para la revancha”.

Sobre la peculiar decisión de pintarse la cabellera en el 2020, O’Malley aclaró que fue un error. Para él, el karma pesó y por ello terminó lesionándose en el primer round quedando a merced de un TKO del tricolor.

Te puede interesar

[ Sean O’Malley vestirá de rosa para pelear contra Chito Vera, así luce su cabello ]

[ La historia de la moda de Chito Vera ]

[ Chito Vera revela su colección de lujo, esto cuestan sus joyas (vehículos) ]