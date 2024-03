Sean O’Malley vestirá de rosa para pelear contra Chito Vera, así luce su cabello

Sean O'Malley vs Marlon Vera en UFC 299 Captura de pantalla

La pelea más importantes del deporte ecuatoriano se dará este sábado 09 de marzo en el Kaseya Center de Miami, Estados Unidos. Marlon Vera se medirá a Sean O’Malley en la pelea estelar por el título de peso gallo de UFC.

De cara a esta pugna, el estadounidense publicó el nuevo look y prenda que usará contra el “Destrozador”. ‘Sugar Show’ es conocido por su look estrafalario y la primera defensa de su título no tenía que pasar desapercibida.

Este martes 05 de marzo mostró el pantaloncillo fucsia que se colocará, además de letras en tono dorado que acompañarán sus rizos rosados y celestes.

La prenda como tal ya está disponible en la tienda oficial de UFC, la misma tiene un costo de 99,99 dólares. Sin embargo, para su comercialización los detalles son en blanco ya que el tono dorado solo aplica para los campeones.

Pelea

El enfrentamiento será el plato fuerte del evento 299 de la UFC. Previo a ello se visuliazarán las batallas de Dustin Poirier, Gilbert Burns y Petr Yan. El objetivo del tricolor es salir con el título en su cintura, un objetivo que ha seguido por 10 años.

La lucha como tal se podrá visualizar por ESPN + y Star Plus. La cartelera estelar arrancará a las 21:00 , se espera que el manabita salte al octágono pasada la medianoche, es decir su pugna se visualizará el 10 de marzo.

Te puede interesar

[ Sean O’Malley vs Chito Vera: la diferencia de los pagos que tendrán los peleadores en UFC 299 ]

[ Sean O’Malley revela cómo peleará contra Chito Vera en UFC 299 ]