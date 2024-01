¿A qué se dedica Fabiano Benítez, hijo del ‘Chucho’? Su vida después de la muerte de su padre

Christian ‘Chucho’ Benítez falleció a sus 27 años, el 29 de julio de 2013 en Doha, Qatar, país al que había llegado para brillar en el club El Jaish. Las causas de su fallecimiento se habrían dado por una falla cardíaca, esto fue afirmado tras la autopsia realizada.

Su partida se sintió en Ecuador y México, donde dejó huella con sus goles y por ello sus homenajes al delantero. Su deceso fue controversial y ahora, su hijo Fabiano, brindó declaraciones fuertes acerca de su partida para Fútbol Sin Cassette de Studio Fútbol.

El homenaje a Chucho Benítez al minuto 11 en el Azteca, 5 días después de su fallecimiento.



Siempre estarás vivo en el americanismo, Chucho, ¡feliz cumpleaños, sigue metiendo goles en donde estés! pic.twitter.com/tH7J0kbeXy — tupadre (@___tupadre) May 1, 2020

¿A qué se dedica Fabiano Benítez?

Christian Benítez decidió honrar a sus ídolos y por ello llamó Fabiano Robinho Benítez a su hijo que lleva el nombre de dos de los jugadores preferidos de ‘Chucho Benítez’: Luís Fabiano y Robson de Souza, más conocido como Robinho. Ambos brasileños.

Fabiano Benítez inició su travesía del fútbol en el barrio, pasó por las formativas de El Nacional y a sus 15 años probó suerte sin éxito en el Santos Laguna, por lo que volvió al conjunto militar. En 2022 salió del club de los ‘Puros Criollos’ para jugar en el Cuniburo de la Serie B del fútbol ecuatoriano.

Su hijo asegura que ‘a su padre lo mataron’

Fabiano Benítez, hijo de ‘Chucho’, brindó su versión sobre lo sucedido con su padre: “Cuando mi papá fallece, yo era muy niño. Tenía 10 años y no entendía nada. Solo quería a mi papá para mí. Yo no sabía de maldad ni nada del mundo, pero a medida que voy creciendo me voy haciendo preguntas y si tú te das cuenta en internet hay muchas respuestas”, inició el joven que también practica fútbol profesional.

“Nadie sabe la verdad, pero en mi instinto como hijo, como familiar... me voy haciendo preguntas y he obtenido documentos donde yo personalmente, no quiero culpar a nadie, estoy seguro de que a mi papá lo asesinaron”, concluyó Fabiano.