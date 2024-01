Así fueron las últimas horas de vida ‘Chucho’ Benítez previo a su deceso; ¿qué pasó con el delantero tricolor?

En las últimas horas, tras declaraciones de Fabiano Benítez, hijo del delantero, ha tomado fuerza el tema del fallecimiento de ‘Chucho’ quien murió el 29 de julio de 2013 en Doha, Qatar, a sus 27 años. Las causas de su fallecimiento se habrían dado por una falla cardíaca, sin embargo sus familiares aún dudan al respecto.

Su muerte fue muy sentida en el Ecuador, pues en su trayectoria como futbolista se consolidó como un goleador temible rompiendo récords que lo llevaron a brillar en la Liga MX. ‘Chucho’ murió en Qatar, a meses nada mes de ser campeón con el América que lo homenajeó como un héroe. También fue campeón en 2008 con Santos.

El homenaje a Chucho Benítez al minuto 11 en el Azteca, 5 días después de su fallecimiento.



Siempre estarás vivo en el americanismo, Chucho, ¡feliz cumpleaños, sigue metiendo goles en donde estés! pic.twitter.com/tH7J0kbeXy — tupadre (@___tupadre) May 1, 2020

#GuerrerosxFOX



Reencuentro del plantel del @ClubSantos campeón en el 2008.



Encabezados por Oswaldo Sánchez y Fernando Ortiz, rinden homenaje a Christian 'Chucho' Benítez en la Plaza del Aficionado en el Estadio Corona.#CentralFOX

📹@jorgevictor23 pic.twitter.com/Gaz1dNS3tM — CENTRAL FOX MX (@CentralFOXMX) August 23, 2019

Su último partido fue vestido de blanco y en Qatar

Su despedida de las canchas no fue con goles, ni con las camisetas donde hizo historia como El Nacional, Santos Laguna, América y la Selección de Ecuador. Los últimos minutos de Benítez fueron debut y despedida en Qatar.

El delantero jugó su primer partido partido en El Jaish, venció dos por cero al club Qatar. La victoria clasificó al cuadro de Benítez a las semifinales de la Sheikh Jassim CUP. ‘Chucho’ ingresó en la etapa complementaria donde aparecieron sus pases, regates y movimientos característicos de Benítez, sin ninguna señal de un malestar.

Sus últimas horas de vida

Su debut fue el 28 de julio de 2013, es decir, una noche antes de su muerte. De la nada, en horas de la madrugada, comenzó a sentir dolor abdominal, por lo que fue llevado al hospital y ahí se le administraros sedantes, sin embargo el malestar fue bastante fuerte y comenzaron las complicaciones.

Según la versión de Liseth Chalá, esposa del jugador, el no hablar árabe ni inglés hizo todo más difícil, el jugador volvió al hospital y al no poder hacerse entender, no fue atendido rápidamente, por lo que a los pocos minutos de entrar al centro médico se desvaneció, le siguieron convulsiones y posteriormente la muerte y desde Qatar indicaban un paro cardiaco a causa de una peritonitis aguda.

Jefferson Montero y Antonio Valencia le dedicaron goles a ‘Chucho’

Así fue la llegada del cuerpo de ‘Chucho’ a Ecuador