¿De qué murió Christian Benítez? Existieron teorías de qué 'Chucho' habría sido envenenado

Christian ‘Chucho’ Benítez falleció el 29 de julio de 2013 en Doha, Qatar, a sus 27 años, poco después de llegar al club El Jaish. Las causas de su fallecimiento se habrían dado por una falla cardíaca, esto fue afirmado tras la autopsia realizada, sin embargo quedaron muchas dudas al respecto.

Su muerte fue muy sentida en el Ecuador, pues en su trayectoria como futbolista se consolidó como un goleador temible para cualquier defensa. ‘Chucho’ murió en Qatar, donde apenas llevaba unos días, después de haberse coronado Campeón con América un mes antes.

El homenaje a Chucho Benítez al minuto 11 en el Azteca, 5 días después de su fallecimiento.



Siempre estarás vivo en el americanismo, Chucho, ¡feliz cumpleaños, sigue metiendo goles en donde estés! pic.twitter.com/tH7J0kbeXy — tupadre (@___tupadre) May 1, 2020

¿De qué murió Christian Benítez?

El 28 de julio, es decir, una noche antes de su muerte, el goleador ecuatoriano debutaba con su nuevo equipo entrando de cambio en la semifinal de la Copa ante el Qatar SC. Allí se mostró hábil, fuerte y en su mejor forma como lo hizo en El Nacional, Santos Laguna y el América.

De la nada, en horas de la madrugada, comenzó a sentir dolor abdominal, por lo que fue llevado al hospital y ahí se le administraros sedantes, sin embargo el malestar fue bastante fuerte y comenzaron las complicaciones.

Según la versión de Liseth Chalá, esposa del jugador, el no hablar árabe ni inglés hizo todo más difícil, el jugador volvió al hospital y al no poder hacerse entender, no fue atendido rápidamente, por lo que a los pocos minutos de entrar al centro médico se desvaneció, le siguieron convulsiones y posteriormente la muerte y desde Qatar indicaban un paro cardiaco a causa de una peritonitis aguda.

En Ecuador habían otras sospechas

Una vez que el cuerpo de Christian Benítez fue llevado a su país y tras hacerle una segunda autopsia, la Federación Ecuatoriana de Futbol reveló que al futbolista se le fue detectada un problema en su arteria coronaria que afectaba directamente al corazón.

Poco más de un año su hermano y esposa reventaron la bomba y soltaron la versión de que, posiblemente el delantero había sido envenenado y acusaron irregularidades en el traslado del cuerpo de Qatar y los reportes médicos. Es decir, la familia nunca vio los reportes médicos de la FEF ni de Qatar.

“Hay muchas cosas que no están claras. Yo estoy decepcionado de la FEF, estamos dispuestos a que se vuelva a abrir un expediente porque es muy extraño lo que ocurrió. A mi cuñada no le entregaron los exámenes en Qatar. Lo intoxicaron, lo mataron”, dijo su hermano Roony en alguna ocasión. Sin embargo, aún su deceso es una incógnita.

Su hijo asegura que ‘a su padre lo mataron’

Después de más de 10 años, Fabiano Benítez, hijo de ‘Chucho’, brindó su versión sobre lo sucedido con su padre: “Cuando mi papá fallece, yo era muy niño. Tenía 10 años y no entendía nada. Solo quería a mi papá para mí. Yo no sabía de maldad ni nada del mundo, pero a medida que voy creciendo me voy haciendo preguntas y si tú te das cuenta en internet hay muchas respuestas”, inició el joven que también practica fútbol profesional.

“Nadie sabe la verdad, pero en mi instinto como hijo, como familiar... me voy haciendo preguntas y he obtenido documentos donde yo personalmente, no quiero culpar a nadie, estoy seguro de que a mi papá lo asesinaron”, concluyó Fabiano.