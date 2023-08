La periodista deportiva, Mariegiselle Carrillo dio a conocer una noticia que ha preocupado al mundo fútbol ya que indicó que se encuentra atravesando una compleja situación de salud que le obligó a dejar su cargo de comunicación en Sociedad Deportiva Aucas.

“Hace unos días estoy afrontando un tema de salud, pero a pesar de eso hasta el día de hoy he trabajado con la misma entrega y dedicación del primer día”. Debido a ciertos cambios dentro del club, he decidido que lo mejor es renunciar a mi cargo”, informó en sus redes sociales.

“Me llevo grandes momentos y seres humanos increíbles. Son un grupo espectacular los jugadores y su nuevo cuerpo técnico, quienes desde el primer día que se enteraron de mi complejo estado de salud me acompañaron y apoyaron”, dicta el comunicado de Carrillo publicado en su cuenta de Twitter.

Para el conocimiento de tod@s: pic.twitter.com/OUnuXS8tfu — Mariegiselle Carrillo Areco (@mariegiselleca1) August 2, 2023

Las redes se llenaron de apoyo donde jugadores como Damian Frascarelli, la agradeció por su labor y le deseó una pronta recuperación. “Gracias por tu trabajo y apoyo diario con nosotros, una lástima tu salida del club, sos muy querida y no estás sola en este momento, el plantel está con vos”, escribió el guardameta.

Los medios radiales y de televisión donde Mariegiselle Carrillo ha colaborado también se hicieron presentes para enviarle buenos deseos: “Querida, mis oraciones contigo para tu pronta recuperación y verte lo más pronto posible de regreso al ruedo con la misma vitalidad a la que estamos acostumbrados los que te consideramos y queremos”.

Periodista Mariegiselle Carrillo rompe el silencio sobre su delicado estado de salud (Instagram)

Mariegiselle Carrillo fue muy criticada por su delgadez

Desde el 2021, miles de seguidores se han volcado en sus redes sociales para criticarla por su delgadez y por lo tanto la periodista ha salido en varias ocasiones a desmentir que tiene problemas alimenticios. “No, no estoy enferma. Yo he intentado de todas las formas de decirlo y demostrarlo, que yo no soy anoréxica, no tengo ningún tipo de enfermedad”, dijo la periodista deportiva en ese año.

“El hecho de ser flaca no significa estar enferma”, dice la comunicadora donde indicó que ha recibido miles de críticas y ataques por su peso actual.