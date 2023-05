El covid-19 jodió al equipo de Richard Carapaz, el virus pasó factura al Giro de Italia 2023

Aunque el pasado 06 de mayo la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el final de la pandemia de la covid-19, esta enfermedad aún sigue causando estragos en lo que a organización de actividades deportivas corresponde. Este pasado domingo 14 de mayo el equipo al que pertenece Richard Carapaz fue uno de los grandes perjudicados.

El ciclista colombiano Rigoberto Urán dio positivo a covid-19, lo cual provocó que se despida de cara a la tercera semana de esta gran vuelta. El ‘Toro’ se aleja de las pistas hasta nuevo aviso y deja sin su principal puntual a la escuadra norteamericana.

Ahora, EF Education Easy Post tendrá que recurrir a las labores de Hugh Carthy (a más de 4 minutos del líder) para rasgar un puesto en el top 10 o ganar una etapa. Sin embargo, el panorama es desalentador debido a las características que tienen las cabezas de la clasificación: Primoz Roglic, Geraint Thomas, Tao Geoghegan y Joao Almeida.

Respecto al compañero y amigo de Richard Carapaz, dejó en tela de duda su futura participación en la Corsa Rosa. “Muchas gracias nos veremos no sé cuándo, no sé si volveré al giro porque ya estoy en los últimos años de carrera, entonces no sé si tendré la oportunidad de volver a esto”, dijo.

Se fue el favorito del Giro de Italia

El gran favorito, campeón mundial y ganador de dos etapas de la presente competencia Remco Evenepoel tuvo que retirarse de la competencia por el coronavirus. El belga venía de ganar la contrarreloj de este domingo pero la enfermedad lo llevará a pelear por la maglia rosa en otra ocasión/temporada.

“Con gran pesar, tengo que anunciar que dejo el Giro de Italia debido al Covid 19. Después de hacerme un test de rutina que, desafortunadamente, ha sido positivo. Mi experiencia aquí ha sido muy especial y tenía muchas ganas de competir durante las próximas dos semanas. No puedo agradecer lo suficiente al personal y a los corredores, que se sacrificaron tanto en preparar el Giro. Estoy orgulloso de irme con dos victorias de etapa y cuatro jerseys rosas. Grazie mille, Remco”, dijo.

Los expertos apuntan que después del retiro de Evenepoel, el joven ciclista pueda aventurarse a pelear el Tour de Francia y sumarse como uno de los grandes rivales de la Locomotora en la Grande Bucle.

