Carapaz la ve color de hormiga: las aplastantes cifras de su máximo rival para el Tour de Francia

Richard Carapaz, a poco más de dos meses para su gran batalla en el Tour de Francia, no ha tenido un inicio de temporada que esperaba en su actual equipo EF Education Easy Post, el cual se ha marcado por problemas médicos y carreras de preparación.

[ Te puede interesar: ¿Quién es ciclista indígena que le sigue los pasos de Richard Carapaz? ]

Ahora que Richie se ausentará de la Lieja Bastoña Lieja (23 de abril en Bélgica), prácticamente le restaría la Critérium du Dauphiné que se dará los primeros días de junio. Aunque lleva una preparación continua, su máximo rival está escalones muy arriba en lo que corresponde a experiencia y victorias.

El “Prodigio” Tadej Pogacar está consiguiendo números poco vistos y con ello alimenta su favoritismo para lo que será la Grande Boucle. En apenas 18 días el esloveno subió 13 veces al podio en lo que lelva de este 2023.

Ahora, el bicampeón del Tour intentará realizar el triplete en la Clásicas una vez que se enfrente a la Lieja. Los dos únicos corredores en alcanzar este hito son el italiano Davide Rebellin (2004) y el belga Phillipe Gilbert (2011).

Así mismo confesó que no está para nada aburrido de ganar. “Yo intento disfrutar del éxito y soy un agradecido de lo que me pasa y del equipo que tengo a mi alrededor porque ellos me han dado un impulo increíble”, relató.

¿Qué pasa con Carapaz?

El director deportivo del EF, Juanma Gárate, confirmó que la confianza sobre el ecuatoriano se mantiene y su liderato está vigente hasta el inicio del Tour de Francia.

“De cara al Tour de Francia vamos a ir con Richard a intentar hacerlo lo mejor que podamos”, confirmó Gárate. “Richard ha tenido un invierno complicado. Ha tenido una operación complicada y que nos ha retrasado bastante”, acotó.