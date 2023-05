El anhelo de Damián Díaz con Barcelona SC y su próximo paso en su vida profesional

Damián Díaz, el jugador más importante del Barcelona SC en la última década, se refirió a algunos temas importantes donde habló de su gran anhelo con el conjunto torero y lo que será su futuro posterior a su retiro del fútbol profesional.

En entrevista en Marca 90, expresó su deseo de terminar su carrera en el cuadro torero:”Me veo retirándome en Barcelona, es mi sueño, todo dependerá del club. No sé cuánto tiempo me queda, pero mientras me sienta bien seguiré jugando”. Cabe recordar que el ‘Kitu’ Díaz ha vestido la camiseta amarilla en 298 partidos en el torneo local y 49 entre Copa Libertadores y Sudamericana.

Damián Díaz ha marcado 76 goles y lleva 68 asistencias con Barcelona SC y sin duda alguna que en su puesto ha sabido lucirse, generando espacios, creando jugadas y dándole alegrías al club y su hinchada. Damián Díaz ha sido el principal compañero de delanteros como Narciso Mina, Fidel Martínez, Jonathan Álvez, Emmanuel Martínez, Gonzalo Mastriani, etc.

Por ahora, no hay fecha de despedida para Damián ‘Kitu’ Díaz; sin embargo, ese día se aproxima y su futuro estará en la dirección técnica debido a que sacó su título como entrenador en el Instituto de la FEF y tiene algunas escuelas de fútbol en Guayaquil en la actualidad.

